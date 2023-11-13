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        Hatay'da kumar oynayan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza verildi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:33
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        Hatay'da kumar oynayan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza verildi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı bilgisi üzerine Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

        İş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza verildi.

        İşletme sahibi M.Ç. hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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