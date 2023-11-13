Hatay'da kumar oynayan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı bilgisi üzerine Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza verildi.

İşletme sahibi M.Ç. hakkında da adli işlem başlatıldı.

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