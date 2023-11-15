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        İskenderun'daki asayiş uygulamalarında 9 kişi gözaltına alındı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 9 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 21:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 21:25
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        İskenderun'daki asayiş uygulamalarında 9 kişi gözaltına alındı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 9 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, denetimlerde şüphelenilen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, araçlar arandı.

        Ekipler aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 58 mermi ile 10 uyuşturucu hap, 22 gram esrar ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Denetimlerde 9 kişi gözaltına alındı.

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