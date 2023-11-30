Hatay'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi, sürücünün ayağında hafif yanıklar oluştu.
Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi, sürücünün ayağında hafif yanıklar oluştu.
O.B. yönetimindeki 31 AKM 336 plakalı otomobil 15 Kasım Mahallesi Şehit Veli Ceylan Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler nedeniyle ayağında hafif yanıklar oluşan O.B. sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.