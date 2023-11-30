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        Hatay'da seyir halindeki otomobil alev aldı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi, sürücünün ayağında hafif yanıklar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 19:30 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:49
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        Hatay'da seyir halindeki otomobil alev aldı
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi, sürücünün ayağında hafif yanıklar oluştu.

        O.B. yönetimindeki 31 AKM 336 plakalı otomobil 15 Kasım Mahallesi Şehit Veli Ceylan Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevler nedeniyle ayağında hafif yanıklar oluşan O.B. sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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