Hatay'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi, sürücünün ayağında hafif yanıklar oluştu.

O.B. yönetimindeki 31 AKM 336 plakalı otomobil 15 Kasım Mahallesi Şehit Veli Ceylan Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler nedeniyle ayağında hafif yanıklar oluşan O.B. sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.