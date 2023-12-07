Hatay'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, "kasten yaralama" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.F'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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