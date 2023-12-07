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        Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 22:41 Güncelleme: 07.12.2023 - 23:02
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        Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynarken yakaladığı 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza kesti.

        Operasyonda, kumar oynanan masalardaki 15 bin 200 liraya ve oyun kartlarına el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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