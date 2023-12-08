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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Hatay'ın peribacalarını andıran su altı mağarası, çok sayıda dalış tutkununu ağırlıyor

        LALE KÖKLÜ/MEHMET BAYRAK - Hatay'ın Yayladağ ilçesinde 2017 yılında keşfedilen su altı mağarası, özellikle kapalı alan dalışı sevenleri muazzam bir yolculuğa çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:46
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Hatay'ın peribacalarını andıran su altı mağarası, çok sayıda dalış tutkununu ağırlıyor
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        LALE KÖKLÜ/MEHMET BAYRAK - Hatay'ın Yayladağ ilçesinde 2017 yılında keşfedilen su altı mağarası, özellikle kapalı alan dalışı sevenleri muazzam bir yolculuğa çıkarıyor.

        Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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