DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Hatay'ın peribacalarını andıran su altı mağarası, çok sayıda dalış tutkununu ağırlıyor
LALE KÖKLÜ/MEHMET BAYRAK - Hatay'ın Yayladağ ilçesinde 2017 yılında keşfedilen su altı mağarası, özellikle kapalı alan dalışı sevenleri muazzam bir yolculuğa çıkarıyor.
LALE KÖKLÜ/MEHMET BAYRAK - Hatay'ın Yayladağ ilçesinde 2017 yılında keşfedilen su altı mağarası, özellikle kapalı alan dalışı sevenleri muazzam bir yolculuğa çıkarıyor.
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