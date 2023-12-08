Hatay'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir iş yerinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.G, M.G. ve Ö.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.