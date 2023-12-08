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        Hatay'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:50
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        Hatay'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir iş yerinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma yaptı.

        Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.G, M.G. ve Ö.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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