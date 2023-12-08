Hatay'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir iş yerinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma yaptı.
Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.G, M.G. ve Ö.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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