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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:13 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:19
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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar Esentepe, Odabaşı ve Ürgen Paşa mahallelerinde devam etti.

        Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı, çıkan moloz kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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