Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar Esentepe, Odabaşı ve Ürgen Paşa mahallelerinde devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı, çıkan moloz kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

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