Hatay'da hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

–Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, adres ve kimlik bilgilerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden O.K'nin "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu anlaşıldı. O.K. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Sanayi Mahallesi’ndeki motosiklet hırsızlığı iddiasıyla aranan F.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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