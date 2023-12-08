Hatay'da 58 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 58 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Reyhanlı ilçesinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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