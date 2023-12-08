Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 58 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 58 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 20:25 Güncelleme: 08.12.2023 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 58 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 58 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Reyhanlı ilçesinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 58 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İnceciköz, Hatay'da konuştu...
        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İnceciköz, Hatay'da konuştu...
        Hatay'da depremde yıkılan İlke Apartmanı'nın 5 sanığı hakim karşısında
        Hatay'da depremde yıkılan İlke Apartmanı'nın 5 sanığı hakim karşısında
        Hatay'da üniversite öğrencilerinden "Filistin" konulu keçe ve resim sergisi
        Hatay'da üniversite öğrencilerinden "Filistin" konulu keçe ve resim sergisi
        Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hasan Bülent Since ile anlaştı
        Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hasan Bülent Since ile anlaştı
        YÖK Başkanı Özvar'dan deprem mağduru akademisyenlere övgü
        YÖK Başkanı Özvar'dan deprem mağduru akademisyenlere övgü
        YÖK Başkanı Erol Özvar, Hatay'da Akademik Yükselme Töreni'nde konuştu:
        YÖK Başkanı Erol Özvar, Hatay'da Akademik Yükselme Töreni'nde konuştu: