Hatay'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince V.E'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı adrese baskın düzenlendi.

Yakalanan V.E'nin üstünde ve adresinde 3 otomatik tüfek, 1 tüfek, 3 tabanca, 4 şarjör, 120 dolu kartuş, 51 fişek ve 1 kesici delici alet ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

V.E'nin Kırıkhan ilçesinde 2021 yılında işlenen cinayet dolayısıyla arandığı belirtildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.