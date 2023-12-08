Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 21:25 Güncelleme: 08.12.2023 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince V.E'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı adrese baskın düzenlendi.

        Yakalanan V.E'nin üstünde ve adresinde 3 otomatik tüfek, 1 tüfek, 3 tabanca, 4 şarjör, 120 dolu kartuş, 51 fişek ve 1 kesici delici alet ele geçirildi.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        V.E'nin Kırıkhan ilçesinde 2021 yılında işlenen cinayet dolayısıyla arandığı belirtildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 gol var!
        3 gol var!
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Hatay'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Hatay'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Hatay'da hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hatay'da hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hatay'da 58 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 58 düzensiz göçmen yakalandı
        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İnceciköz, Hatay'da konuştu...
        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İnceciköz, Hatay'da konuştu...
        Hatay'da depremde yıkılan İlke Apartmanı'nın 5 sanığı hakim karşısında
        Hatay'da depremde yıkılan İlke Apartmanı'nın 5 sanığı hakim karşısında
        Hatay'da üniversite öğrencilerinden "Filistin" konulu keçe ve resim sergisi
        Hatay'da üniversite öğrencilerinden "Filistin" konulu keçe ve resim sergisi