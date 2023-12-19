Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 105. yıl dönümü kutlandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Mücadele döneminde ilk kurşununun atılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Numune Evler Mahallesi İlk Kurşun Anıtı önündeki törende, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Belediye Başkanı Fadıl Keskin ile Türkiye Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği üyeleri anıta çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şeref defterini imzalayan Keskin, kutlu mücadelenin ve haklı zaferin 105. yılına tanıklık etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Törenin ardından ilk kurşunu atan Çavuş Mehmet Kara, Kara Hasan Paşa ve arkadaşlarının kabirleri ziyaret edildi.

Öte yandan, programlar kapsamında ilçede düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.