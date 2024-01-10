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        Hatay'da iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:48 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:48
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        Hatay'da iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Atatürk Caddesi'ndeki Volkan K'ye ait emlakçıya otomobiliyle gelen bir kişi, tabancayla ateş ederek kaçtı.

        Bu sırada iş yerinde bulunan 14 yaşındaki bir çocuk, koltuğun arkasına saklandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

        Ekipler bölgede yaptıkları incelemede iş yerinin camına 5 mermi isabet ettiğini belirledi.

        Saldırı sonrası bölgeden kaçan şüpheli Y.İ. ekiplerce yakalandı.

        Öte yandan, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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