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        AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk, basınla buluştu

        AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, İskenderun ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:37 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:51
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        AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk, basınla buluştu
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        AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, İskenderun ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Öntürk, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nde, depremden etkilenen kentin yeniden ayağa kaldırılması için çalışacaklarını belirti.

        Dertlerinin Hatay'ı tarihi, medeniyeti ve tüm renkleriyle koruyup eskisinden çok daha güzel hale getirmek olduğunu vurgulayan Öntürk, bunun için çalışacaklarını söyledi.

        İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez de Hatay’ın her ilçesinin hak ettiği hizmeti alabilmesi için yola çıktığını kaydetti.

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