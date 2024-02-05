Hatay'da eğitim-öğretime 1 gün ara verildi
KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Kararı Hatay Valiliği duyurdu.
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