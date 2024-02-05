Albayrak Grubundan Hatay'daki depremzede çocuklara psiko-sosyal destek

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Albayrak Grubu tarafından yaptırılan konteyner kentte psiko-sosyal destek kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Albayrak Konteyner Kenti'ndeki Çocuk Etkinlik Merkezi'nde, kitap boyama, kukla gösterileri ve dijital oyun turnuvaları yapıldı.

Etkinlik sonunda çocuklara, eğitici kitaplar hediye edildi.

Albayrak gönüllülerinden Güner Beyzanur Demircan, AA muhabirine, 6 Şubat 2023 depremlerinin 1. yılında afetzede çocukları yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Çocuklara yönelik yaptıkları etkinliklerin gün boyu devam edeceğini aktaran Demircan, "Albayrak Grubu, TÜMOSAN ve GZT Game işbirliğiyle çocuklara eğitici içerikli kitaplar hediye ettik. Kukla ve konsol oyunları gibi çeşitli etkinliklerle onların farklı deneyim kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Kırıkhan İlçe Müdürü Bestami Antepli de Albayrak Grubunun 1 yıldır kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.