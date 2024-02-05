Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Medya mensupları, depremden etkilenen Hatay'daki çalışmalarla ilgili bilgilendirildi

        Vali Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Medya mensupları, depremden etkilenen Hatay'daki çalışmalarla ilgili bilgilendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vali Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

        Masatlı, Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, depremlerde kentte 24 bin 171 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        Depremden etkilenen kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Masatlı, Hatay'ı eskisinden daha iyi, güzel ve güçlü inşa edeceklerini belirtti.

        Masatlı, Hatay'da acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilen 80 bin 323 binadan yüzde 98,1'inin enkazının kaldırıldığını dile getirdi.

        Depremzedelere nakdi destek olarak 10 milyar 600 milyon lira ödendiği bilgisini veren Masatlı, şöyle konuştu:

        "Depremzedelerimize 27 bin 439 Esen Kart verdik. Şartları tutan vatandaşlarımıza aylık 4 bin lira destekte bulunmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın barınması bakımından da 205 konteyner kentimizde 78 bin 981 konteynerde 215 bin vatandaşımız yaşıyor. TOKİ olarak 33 farklı alanda 32 bin 314 konutumuzun inşası devam ediyor. Kırsalda da 6 bin 916 konutumuzun ihalesini yaptık. Şehir merkezinde ise kentsel dönüşüm çalışması çerçevesinde oluşturulan rezerv alanlarda 7 bin 84 konutun inşası devam ediyor. 65 bin 244 bağımsız konutun daha 15 güne kadar ihalesi tamamlanacak. 40 bin 986 bağımsız konut için bir çalışma daha yürütüyoruz."

        - Hatay'da sağlık alanındaki çalışmalar

        Masatlı, kentte sağlık yatırımlarının hızla devam ettiğini, bu kapsamda Erzin, Payas ve Altınözü ilçelerinde acil durum hastanesi çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Samandağ, Antakya, İskenderun ilçelerinde de semt poliklinikleri çalışmalarının devam ettiğini aktaran Masatlı, Antakya merkezde kamulaştırması tamamlanan alanda 1000 yataklı şehir hastanesinin de yatırım planına alındığını söyledi.

        Masatlı, İskenderun ilçesinde 600 yataklı bir devlet hastanesinin yapımı için de çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.

        - Eğitim alanında yapılanlar

        Eğitim yatırımları kapsamında bakım onarım çalışması yapılan 422 okulun yanı sıra 120 yeni okul inşasının devam ettiğini, 45'inin de ihalesinin yapıldığını aktaran Masatlı, eğitim yatırım maliyetlerinin 9 milyar 750 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

        Havalimanı projesinin de hazırlandığını ve ihalesinin yapıldığını dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

        "İnşallah havalimanı 2025'te bitecek. Havalimanının kullanımıyla çalışmalar da yapılıyor. Uçaklarımız şu anda dolu kalkabiliyor ama bu çalışmadan sonra dolu olarak da inebilecek. Depremde hasar gören pistimizin 3'te 1'i yapılmakla beraber, ayrıca ikinci bir pist daha yapacağız. Bu da 45 metre genişliğinde, 3 kilometre uzunluğunda olacak. Havalimanında yürütülen çalışmaların maliyeti de 11 milyar 900 milyondur."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Silahlı kavgada 10 yaşındaki Nazım arada kaldı!
        Silahlı kavgada 10 yaşındaki Nazım arada kaldı!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Algı davası
        Algı davası
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"

        Benzer Haberler

        Albayrak Grubundan Hatay'daki depremzede çocuklara psiko-sosyal destek
        Albayrak Grubundan Hatay'daki depremzede çocuklara psiko-sosyal destek
        Samandağ´da depremde yıkılan okul, eğitime yeniden başladı
        Samandağ´da depremde yıkılan okul, eğitime yeniden başladı
        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Hatay'da basın açıklaması yaptı:
        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Hatay'da basın açıklaması yaptı:
        Hatay'ın simge noktaları depremlerin birinci yılında havadan görüntülendi
        Hatay'ın simge noktaları depremlerin birinci yılında havadan görüntülendi
        Depremzede kursiyerler hem meslek öğreniyor hem gelir elde ediyor
        Depremzede kursiyerler hem meslek öğreniyor hem gelir elde ediyor
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - "Gönül Mutfağı"nda kazanlar "taziye ye...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - "Gönül Mutfağı"nda kazanlar "taziye ye...