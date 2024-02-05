Hatay'da "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
Hatay'ın Erzin ilçesinde "Dünya Kanser Günü" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde "Dünya Kanser Günü" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.
İki Gün İki Teker Bisiklet Kulübünce düzenlenen etkinlik, ilçe merkezinde başladı.
Katılımcılar, spor yapmanın kanserle mücadeledeki önemine dikkati çekmek için 25 kilometrelik rotada pedal çevirdi.
Doğal güzellikleri de inceleme fırsatı bulan grup, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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