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        İskenderun Limanı depremin izlerini sildi, büyümeye hazırlanıyor

        GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Limak İskenderun Uluslararası Limanı (LimakPort İskenderun), yürütülen çalışmalarla afetin üzerinden geçen 1 yılda büyük ölçüde kapasitesine ulaşırken yeni yatırımlarla büyümeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:51
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        İskenderun Limanı depremin izlerini sildi, büyümeye hazırlanıyor
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        GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Limak İskenderun Uluslararası Limanı (LimakPort İskenderun), yürütülen çalışmalarla afetin üzerinden geçen 1 yılda büyük ölçüde kapasitesine ulaşırken yeni yatırımlarla büyümeye hazırlanıyor.

        Limak İskenderun Uluslararası Limanı Genel Müdürü Gündüz Arısoy, AA muhabirine, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden en fazla etkilenen işletmelerden birinin LimakPort İskenderun olduğunu söyledi.

        Depremin limanda bir dizi olumsuzluğa yol açtığını belirten Arısoy, rıhtımda, geri sahada, altyapıda ve makine ekipmanlarında hasar oluştuğunu bildirdi.

        Arısoy, bu hasarlara karşın bir yıkılma yaşamadıklarına işaret ederek, "Kapalı binalarımızda herhangi bir hasarımız yok. Rıhtımlarda yıkılmalar, çökmeler gibi şeylerimiz yok. Onarılabilir hasarlardı hepsi. Deprem sonrası bir de yangın yaşadık. Yangın da bizi ciddi anlamda etkiledi. İlk 5-6 gün zaten yangınla mücadele ederek geçti ve depremle ilgili herhangi bir aksiyonda bulunamadık." dedi.

        Daha sonra hızlıca gerekli zemin etütlerini ve analizleri yaptırmaya başladıklarını, proje firmalarını devreye soktuklarını anlatan Arısoy, süreçte yurt içi ve dışından danışman firmalarla çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

        Arısoy, analizleri bitirdikten sonra onarım için neler yapılması gerektiğinin ortaya çıktığını ve hemen harekete geçtiklerini belirterek şöyle konuştu:

        "Limak Holding'in bir parçası olmak ve Limak İnşaat'ın desteğini alabilmek bizim için çok önemliydi. Bütün yapılacak onarım işlerinin koordinasyonunu Limak İnşaat üstlendi ve çok çok hızlı bir şekilde makine ve ekipmanlar, personel, taşeron tedarikleri ile harekete geçildi. Bütün onarımları tamamen bitirip ondan sonra tekrar işletmeye başlamak belki ideal yöntemdi ancak bölgedeki ithalat ve ihracatçıların ihtiyaçları doğrultusunda kısmi açılışlarla, en azından kısmi kapasitelerle bölgeye destek vermeyi tercih ettik."

        - Deprem öncesi kapasitenin yüzde 80'ine ulaşıldı

        Arısoy, geçen yılın nisan, mayıs, ekim aylarında rıhtımları hizmete açıklarını, aralık ayı itibarıyla da deprem öncesi kapasitenin yüzde 80'ine ulaştıklarını ifade etti.

        Deprem öncesinde kapasitelerinin yüzde 50'sini kullandıkları bilgisini veren Arısoy, "Şu anda ulaştığımız kapasite bizim için yeterli, daha doğrusu bölge için yeterli durumda. 10 ay gibi bir süre içinde kapasitemizin yüzde 80'ine ulaşabilmiş durumdayız. Bölgeye, ithalatçı ve ihracatçılara hizmete devam ediyoruz." diye konuştu.

        Arısoy, deprem öncesinde taşeronlarla birlikte 1200 çalışanlarının olduğunu belirterek, afetin ardından çalışanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik de bir dizi tedbir aldıklarını dile getirdi. Arısoy, işletmeyi ayağa kaldırıp çalışanları günlük hayatlarına döndürebilmenin önemine işaret ederek şunları söyledi:

        "Personellerimize 250 konteynerden oluşan bir konteyner kent kurduk. 6 yaşına kadar olan 80 çocuğumuzun günlük bakımlarının üstlenildiği kreş yaptık. Çamaşırhane ve yemekhane yaptık. Elektrik, su temin ettik. Konteynerlerin içlerine ısıtıcılar, klimalar koyduk. Ranzalar, yataklar koyduk. Onları bu açıdan da desteklemeye çalıştık."

        Arısoy, tüm çalışanlar ve İskenderun halkıyla kenetlenip depremin acılarıyla mücadele etmeye çalıştıklarını vurguladı.

        - Onarımlar devam edecek

        Gündüz Arısoy, liman onarımlarının 2024 ve 2025'te de devam edeceğini belirterek, "Eski kapasitemize, hatta üzerine çıkma hedefimiz var. Önümüzdeki 2 yıl içinde kapasitemizi yaklaşık yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Limanın şehir için istihdam kaynağı olduğuna dikkati çeken Arısoy, buranın aylık ve yıllık rutin harcamalarını da bölgede gerçekleştirmeye gayret ettiklerini, bu şekilde bölge ekonomisine destek sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

        Arısoy, limanla etkileşim içinde olan depo, nakliye ve gümrük gibi sektörlerin de buradaki faaliyetlerden güç aldığını, limanın ayrıca bölgedeki ithalatçı ve ihracatçılara nakliye ve süre avantajı sağladığını ifade etti.

        - Bölgedeki şehirler limana daha kolay ulaşacak

        Gündüz Arısoy, geçen ay ihalesi yapılan Dörtyol Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Projesi'ne ilişkin de değerlendirmede bulundu. Projenin çok uzun zamandır bölge tarafından beklendiğini dile getiren Arısoy, bu hattın bölgeye katkısının çok olacağını söyledi.

        Arısoy, şunları kaydetti:

        "Bölgenin dinamosu Gaziantep limanlara bir adım daha yaklaşacak. Aynı şekilde Kahramanmaraş da faydalanacak, çok olumlu bir proje. Gaziantep şehrinin hem süreden hem de nakliye maliyetinden avantajı artmış olacak. Aynı şekilde Kahramanmaraş da faydalanacak. İskenderun Körfezi'ni daha fazla yaklaştırdığınız zaman bu bölgelere, tüm ithalatçı ve ihracatçılarımızın avantajına olacaktır. Çok olumlu bir proje. Umarım çok kısa zamanda sonuçlanır, bölgedeki ithalatçı, ihracatçı avantajını yaşamaya başlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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