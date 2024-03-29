Hatay'da yerel seçim için 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kuruluyor

Depremlerinde yıkılan veya ağır hasar alan okullara sandık kurulmayacak. Kent genelinde depremde yıkılan veya ağır hasar alan okulların yerine, bahçelerine veya muhtarlık yanlarına konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.

Hatay'da kurulumları süren 3 bin 424 sandıkta yerel seçim için oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, 1 milyon 78 bin 130 seçmen pazar günü sandık başına gidecek.

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