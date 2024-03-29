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        Hatay'da yerel seçim için 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kuruluyor

        Hatay'da, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kuruluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:00
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        Hatay'da yerel seçim için 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kuruluyor
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        Hatay'da, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kuruluyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, 1 milyon 78 bin 130 seçmen pazar günü sandık başına gidecek.

        Hatay'da kurulumları süren 3 bin 424 sandıkta yerel seçim için oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

        Depremlerinde yıkılan veya ağır hasar alan okullara sandık kurulmayacak. Kent genelinde depremde yıkılan veya ağır hasar alan okulların yerine, bahçelerine veya muhtarlık yanlarına konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.

        Bu kapsamda, Hatay genelinde 2'si yedek 96 konteynerde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi yapılabilecek.

        Kurulumuna başlanan konteynerlerde çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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