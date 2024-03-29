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        Hatay'da evin bahçesinde lahit bulundu

        Hatay'ın Defne ilçesinde, bir kişinin evinin bahçesinde bulunan lahit, incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:26 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:26
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        Hatay'da evin bahçesinde lahit bulundu
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        Hatay'ın Defne ilçesinde, bir kişinin evinin bahçesinde bulunan lahit, incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.

        Yeşilpınar Mahallesi'nde, Fevzi M'ye ait evin bahçesinde ekiplerce yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu.

        Ev sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde bahçede yapılan çalışmayla lahit bulunduğu yerden kontrollü şekilde çıkarıldı.

        Üzerinde mitolojik figürler bulunan lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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