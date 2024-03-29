Hatay'da evin bahçesinde lahit bulundu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde bahçede yapılan çalışmayla lahit bulunduğu yerden kontrollü şekilde çıkarıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde, bir kişinin evinin bahçesinde bulunan lahit, incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.

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