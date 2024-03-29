Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 27-28 Mart'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya, İskenderun ve Belen ilçelerinde operasyon düzenledi.

        Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 25 kişi yakalandı.

        Yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladığı belirlenen A.D. ve N.K. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Yabancı uyruklu 25 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        'Sarkıntılık' iddiasıyla işlenen cinayette sıcak gelişme!
        'Sarkıntılık' iddiasıyla işlenen cinayette sıcak gelişme!
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
        Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        5 şehirde mevlit okutuldu
        5 şehirde mevlit okutuldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?

        Benzer Haberler

        İskenderun'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutukland...
        İskenderun'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutukland...
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da depremde hasar gören tarihi yapılardan ilki hizmete açıldı
        Hatay'da depremde hasar gören tarihi yapılardan ilki hizmete açıldı
        Hatay'da depremlerde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan mescit ibadete a...
        Hatay'da depremlerde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan mescit ibadete a...
        Hatay'da evin bahçesinde lahit bulundu
        Hatay'da evin bahçesinde lahit bulundu
        Hatay'da gönüllüler her gün 12 bin kişilik iftar hazırlıyor
        Hatay'da gönüllüler her gün 12 bin kişilik iftar hazırlıyor