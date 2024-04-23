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        Hatay'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hayatını kaybeden 85 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mahmut Alyanak'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:30 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:30
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        Hatay'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hayatını kaybeden 85 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mahmut Alyanak'ın cenazesi toprağa verildi.

        Alyanak için Antakya Mezarlık Kompleks Camisi'nde tören düzenlendi.

        Kılınan cenaze namazının ardından Alyanak'ın cenazesi, Armutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, Alyanak'ın ailesi ve yakınları, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ile askeri erkan katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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