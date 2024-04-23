Hatay'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hayatını kaybeden 85 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mahmut Alyanak'ın cenazesi toprağa verildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hayatını kaybeden 85 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mahmut Alyanak'ın cenazesi toprağa verildi.
Alyanak için Antakya Mezarlık Kompleks Camisi'nde tören düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Alyanak'ın cenazesi, Armutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Alyanak'ın ailesi ve yakınları, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ile askeri erkan katıldı.
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