Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ'da 23 Nisan'da trafik denetimini çocuklar yaptı

        Samandağ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 17:32 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ'da 23 Nisan'da trafik denetimini çocuklar yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samandağ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar trafik denetimi gerçekleştirdi.

        İlçede görevli jandarma, sahil güvenlik ve polis ekiplerinin ortak etkinliğinde çocuklara üniforma giydirildi.

        Ellerine tablet ve uyarı levhalarını alan çocuklar, durdurulan sürücülerin evraklarını kontrol etti.

        Sürücüleri kemer takmaları konusunda uyaran çocuklar, trafik kurallarına uyulmasını istedi.

        Sürücüler de çocukların bayramını kutladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Hatay'da depremlerde hayatını kaybeden çocuklar 23 Nisan'da unutulmadı
        Hatay'da depremlerde hayatını kaybeden çocuklar 23 Nisan'da unutulmadı
        Galatasaray Yönetimi, 23 Nisan'ı Hatay'da kutladı. Özbek: "Bölgeden elimizi...
        Galatasaray Yönetimi, 23 Nisan'ı Hatay'da kutladı. Özbek: "Bölgeden elimizi...
        Hatay'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi
        Hatay'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin cenazesi toprağa verildi
        FMV Işık Okulları 23 Nisan'ı Hatay'daki depremzede çocuklarla kutladı
        FMV Işık Okulları 23 Nisan'ı Hatay'daki depremzede çocuklarla kutladı
        Hatay'da hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan etkinliği
        Hatay'da hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan etkinliği