Hatay'da depremlerde hayatını kaybeden çocuklar 23 Nisan'da unutulmadı
Hatay'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, depremlerde hayatını kaybeden çocukların mezarları ziyaret edildi.
Hatay'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, depremlerde hayatını kaybeden çocukların mezarları ziyaret edildi.
Belen ilçesi Bakras Mahallesi'ndeki mezarlığa yapılan ziyarette, çocukların kabirlerine Türk bayrakları, çiçek ve rüzgar gülü bırakıldı, renkli balonlar asıldı.
Ziyarette, depremlerde yaşamını yitiren çocuklar için dua okundu.
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, depremde hayatını kaybeden çocukları andıklarını belirterek, "Bugün hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz hem de geçmişte yaşadığımız acı bir olayı hatırlıyoruz. Depremin vurduğu Belen ilçemizde hayatını kaybeden öğrencilerimizin mezarlarını ziyaret ederek dualar ettik. Onları unutmadık, unutmayacağız. Dualarımız onlar ve aileleriyle." diye konuştu.
Programa, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.
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