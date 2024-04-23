Hatay'da depremlerde hayatını kaybeden çocuklar 23 Nisan'da unutulmadı

Hatay'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, depremlerde hayatını kaybeden çocukların mezarları ziyaret edildi.

Belen ilçesi Bakras Mahallesi'ndeki mezarlığa yapılan ziyarette, çocukların kabirlerine Türk bayrakları, çiçek ve rüzgar gülü bırakıldı, renkli balonlar asıldı.

Ziyarette, depremlerde yaşamını yitiren çocuklar için dua okundu.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, depremde hayatını kaybeden çocukları andıklarını belirterek, "Bugün hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz hem de geçmişte yaşadığımız acı bir olayı hatırlıyoruz. Depremin vurduğu Belen ilçemizde hayatını kaybeden öğrencilerimizin mezarlarını ziyaret ederek dualar ettik. Onları unutmadık, unutmayacağız. Dualarımız onlar ve aileleriyle." diye konuştu.