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        Hatay'da çocuklara yönelik gemiyle deniz turu düzenlendi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, çocuklar sahil güvenlik gemisiyle düzenlenen geziye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 20:42 Güncelleme: 23.04.2024 - 20:44
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        Hatay'da çocuklara yönelik gemiyle deniz turu düzenlendi
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, çocuklar sahil güvenlik gemisiyle düzenlenen geziye katıldı.

        Sahil Güvenlik Çevlik Karakol Komutanlığı tarafından çocuklar için sahil güvenlik gemisiyle deniz gezisi düzenlendi.

        Etkinlikte çocuklar aileleriyle gemiyle sahilde tur attı. Çeşitli etkinliklerle gemide zaman geçiren çocuklar, doyasıya eğlendi.

        Etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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