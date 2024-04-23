Almanya'dan gönderilen oyuncaklar, Hatay'da depremzede çocuklara ulaştırıldı

Çukurova e.V. Dortmund Dernek üyesi Aylin Dokuyucu, AA muhabirine, Dortmund Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve Dortmund kentinde yaşayan vatandaşların desteğiyle Hatay'daki çocuklara dağıtılmak üzere 10 bin oyuncak toplandığını söyledi.

Almanya'nın Dortmund kentinde faaliyet gösteren Çukurova e.V. Dortmund Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hatay'da depremzede çocuklara oyuncak dağıttı.

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