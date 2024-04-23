Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        RTÜK Başkanı Şahin, 23 Nisan'ı Hataylı depremzede çocuklarla kutladı; 'Çocuklar bizim kırmızı çizgimizdir'

        RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir araya geldiği depremzede çocuklara hediye verip, sohbet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 18:51 Güncelleme: 23.04.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        RTÜK Başkanı Şahin, 23 Nisan'ı Hataylı depremzede çocuklarla kutladı; 'Çocuklar bizim kırmızı çizgimizdir'
        ABONE OL
        ABONE OL

        RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir araya geldiği depremzede çocuklara hediye verip, sohbet etti. Şahin, “RTÜK olarak, çocuklar bizim kırmızı çizgimizdir. Sizlerin neşesi ve mutluluğu, umut dolu olması toplumun geleceği için büyük önem taşır” diye konuştu.

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’ın Samandağ ilçesinde Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu tarafından inşa edilen Busader İlkokulu’nda depremzede öğrencilerle bir araya geldi. Şahin, İlkokulda düzenlenen kutlama etkinliğinde öğrencilere çeşitli hediyeler verip, sohbet etti. Şahin ile beraberindeki RTÜK Üyesi Deniz Güçer, çocuklara ‘medya okur-yazarlığı’ konusunda bilgiler verdi.

        ‘ÇOCUKLAR BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’

        RTÜK olarak deprem felaketi sonrasında medya ve yayıncılık alanlarında depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek için sahada aktif olarak var olduklarını vurgulayan Şahin, "Sizler, bizim için çok değerlisiniz. RTÜK olarak, çocuklar bizim kırmızı çizgimizdir. Çocukların, kadınların ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını her zaman öncelikli tutuyoruz. Sizlerin neşesi ve mutluluğu, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Sizlerin neşesi ve mutluluğu, umut dolu olması toplumun geleceği için büyük önem taşır” diye konuştu.

        ‘AİLEMLE 1999 DEPREMİNİ YAŞADIM’

        Hatay’da olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Şahin, “Ben de ailemle birlikte 1999 depremini yaşadım. Daha farklı şartlarda bu depremi atlatmıştık. Allah’a şükür, ailemden kimseyi kaybetmedik. Bu okulu, sadece bir okul olarak görmeyin. Bu okul, devlet ve milletin el ele verdiğinde neler yapabileceğini, sivil toplum kuruluşlarının neler yapabileceğini gösteren bir öneme sahiptir. Geleceğimizi emanet ettiğimiz kıymetli çocuklarımızla bir araya gelmemizi, bu güzel okulu bize sağlayan ve açan yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

        Depremlerin ardından vakit kaybetmeden bölgeye geldiklerini belirten BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ise depremzedelerle aynı acıları yaşadıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı
        Önce hayatını kurtardı, sonra tıraşını tamamladı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Teleferik kazasında kontrol odasında neler yaşandı? Faciada 25 saniye ayrıntısı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Almanya'dan gönderilen oyuncaklar, Hatay'da depremzede çocuklara ulaştırıld...
        Almanya'dan gönderilen oyuncaklar, Hatay'da depremzede çocuklara ulaştırıld...
        RTÜK Başkanı Şahin, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        RTÜK Başkanı Şahin, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Samandağ'da 23 Nisan'da trafik denetimini çocuklar yaptı
        Samandağ'da 23 Nisan'da trafik denetimini çocuklar yaptı
        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Hatay'da depremlerde hayatını kaybeden çocuklar 23 Nisan'da unutulmadı
        Hatay'da depremlerde hayatını kaybeden çocuklar 23 Nisan'da unutulmadı
        Galatasaray Yönetimi, 23 Nisan'ı Hatay'da kutladı. Özbek: "Bölgeden elimizi...
        Galatasaray Yönetimi, 23 Nisan'ı Hatay'da kutladı. Özbek: "Bölgeden elimizi...