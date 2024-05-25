Hatay'da zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Üzümdalı Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.
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