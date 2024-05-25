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        Hatay'da zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 15:19 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:19
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        Hatay'da zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        İlçeye bağlı Üzümdalı Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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