Hatay'da zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Üzümdalı Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinyağı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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