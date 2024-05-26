Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AFAD ile Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı, bazı caddeler ise ulaşıma kapandı.

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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