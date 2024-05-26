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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 02:57 Güncelleme: 26.05.2024 - 02:57
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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

        Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı, bazı caddeler ise ulaşıma kapandı.

        Antakya-Samandağ kara yolunun Çekmece mevkiinde sağanak nedeniyle bazı araçlar suya gömüldü.

        Odabaşı Mahallesi'ndeki altgeçit de yağmur sularıyla doldu.

        AFAD ile Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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