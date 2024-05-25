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        Hatay'da Gazze'ye destek için oturma eylemi düzenlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 21:13 Güncelleme: 25.05.2024 - 21:13
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        Hatay'da Gazze'ye destek için oturma eylemi düzenlendi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

        Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Filistin'de zulme dur de" ve "Stop Israel" yazılı dövizler taşıdı.

        Gazze'de hayatını kaybedenleri temsilen yere kefen seren katılımcılar, bir süre sessiz oturma eylemi yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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