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        Hatay'da zeytinyağı fabrikasında yangın

        HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde zeytinyağı fabrikasında çıkan yangında büyük zarar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 17:47 Güncelleme: 25.05.2024 - 17:50
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        Hatay'da zeytinyağı fabrikasında yangın
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        HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde zeytinyağı fabrikasında çıkan yangında büyük zarar oluştu.

        Antakya'ya bağlı Üzümdalı Mahallesi'ndeki zeytinyağı fabrikasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin söndürdüğü yangında, fabrikada büyük zarar oluştu.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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