Hatay'da zeytinyağı fabrikasında yangın

Antakya'ya bağlı Üzümdalı Mahallesi'ndeki zeytinyağı fabrikasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin söndürdüğü yangında, fabrikada büyük zarar oluştu.

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