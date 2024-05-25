Hatay'da çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Yıllarca bir arkadaş gördüğü çalışanının yaptığı hırsızlık yüzünden üzüntü duyduğunu dile getiren Aydın, zararının yaklaşık 1 milyon lira olduğunu belirtti.

Ekipler, iş yerinde yaptığı incelemede, Hüseyin G'ye ait bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Aydın, incelediği güvenlik kameralarından, kasadan düzenli olarak para çalan kişinin çalışanı Hüseyin G. olduğunu belirledi.

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