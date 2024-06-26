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        Hatay'da dağdan kopan kaya parçası evin bahçesine düştü

        Hatay'ın Defne ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'ndan kopan kaya parçası bir evin bahçesine düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:24 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:24
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        Hatay'da dağdan kopan kaya parçası evin bahçesine düştü
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        Hatay'ın Defne ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'ndan kopan kaya parçası bir evin bahçesine düştü.

        Dursunlu Mahallesi'nde, dağdan kopan kaya parçasının düştüğü Altınöz ailesine ait bahçedeki 2 ağaç zarar gördü.

        Selim Altınöz, AA muhabirine, yeğenleriyle bahçedeki meyveleri toplarken olayın yaşandığını söyledi.

        Büyük panik yaşadıklarını aktaran Altınöz, "Sesle birlikte irkildik ve korktuk hatta elimizdeki kovayı da bıraktık kaçtık. Tabii 5-6 metre kaçamadan kaya yakınımıza düştü, hala panik halindeyiz." diye konuştu.

        - "Deyim yerindeyse gökten kaya düştü"

        Bahçe sahibi Selahattin Altınöz ise olayın hala etkisinde olduklarını vurguladı.

        Yaralanan veya ölen kimsenin olmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade eden Altınöz, şöyle konuştu:

        "Kardeşim ve yeğenlerim, misafirlerimizle birlikte kayanın düştüğü yerde kayısı toplarken, deyim yerindeyse gökten kaya düştü. 6-7 metre ileriye düşseydi 2-3 kişi ölmüştü, ezilmişti, kurtulma şansları yoktu. Eve gelse evi yıkardı ve şu an korku içindeyiz."

        Altınöz, olayın ardından CİMER üzerinden şikayette bulunduklarını, yetkililerden de olumlu dönüş aldıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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