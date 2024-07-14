Hatay'da denize giren genç kayboldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde kaybolan 24 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde kaybolan 24 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Çevlik sahilinden sabah saatlerinde serinlemek için denize giren Bahadır Çalışır, bir süre sonra kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler gencin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.
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