Hatay'da ilçeleri bağlayacak otoyol projesinde çalışmalar sürüyor

Hatay'da ilçeler arası ulaşımı kolaylaştıracak otoyol projesinde çalışmalar devam ediyor.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine, Belen-Antakya Otoyol Projesi ile trafik yoğunluğunun önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

Amanos Dağları'nı kapsayan çift tünelli yol inşa edileceğini belirten Yılmaz, projenin tamamlanmasıyla ulaşımın daha güvenli ve hızlı olacağını dile getirdi.

Belediye Başkanı İbrahim Gül de otoyol projesinde çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Otoyolun iki tünel ile viyadükler ve küçük çapta köprülerden oluşacağını ifade eden Gül, şöyle konuştu: