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        Hatay'da ilçeleri bağlayacak otoyol projesinde çalışmalar sürüyor

        Hatay'da ilçeler arası ulaşımı kolaylaştıracak otoyol projesinde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:58 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:58
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        Hatay'da ilçeleri bağlayacak otoyol projesinde çalışmalar sürüyor
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        Hatay'da ilçeler arası ulaşımı kolaylaştıracak otoyol projesinde çalışmalar devam ediyor.

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine, Belen-Antakya Otoyol Projesi ile trafik yoğunluğunun önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

        Amanos Dağları'nı kapsayan çift tünelli yol inşa edileceğini belirten Yılmaz, projenin tamamlanmasıyla ulaşımın daha güvenli ve hızlı olacağını dile getirdi.

        Belediye Başkanı İbrahim Gül de otoyol projesinde çalışmaların sürdüğünü anlattı.

        Otoyolun iki tünel ile viyadükler ve küçük çapta köprülerden oluşacağını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

        "Belen geçidi, hem uluslararası geçit olması hem de Antakya veya yanındaki ilçelerimize ulaşılması noktasında büyük sıkıntılar yaşıyordu. Projeyle buradaki trafik yoğunluğu azalacak, mesafe 10 kilometre kadar kısalacak. Zamandan ve enerjiden tasarruf sağlanacak. Allah'ın izniyle vatandaşımızın sağlıklı şekilde faydalanacağı Belen-Antakya otoyolu 4,5-5 yıl içerisinde bitirilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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