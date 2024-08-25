13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsa Göçen kazandı

HATAY(AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 13. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde başpehlivan, İsa Göçen oldu.

Belen Kaymakamlığı ile Belen Belediyesi tarafından Halilbey Mahallesi'ndeki kır bahçesinde yapılan güreşler tamamlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 267 sporcu büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı.

Başpehlivanlık finalinde rakibi Enes Bandırma'yı yenen İsa Göçen, başpehlivan oldu. Göçen, aynı zamanda 40 bin lira para ödülü elde etti.