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        Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu

        Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 19:00 Güncelleme: 21.09.2024 - 19:20
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        Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu
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        Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

        Defne ilçesine bağlı Aknehir Mahallesi'nde nehirde erkek cesedi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan cesedin 65 yaşındaki A.C'ye ait olduğu belirlendi.

        Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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