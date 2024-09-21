Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Defne ilçesine bağlı Aknehir Mahallesi'nde nehirde erkek cesedi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan cesedin 65 yaşındaki A.C'ye ait olduğu belirlendi.
Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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