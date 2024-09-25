Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi Hatay'da defnedildi

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 17:05 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi Hatay'da defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

        Giritlioğlu'nun naaşı, dün İstanbul'da düzenlenen törenlerin ardından Hatay Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü.

        Buradaki cenaze namazına Giritlioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin katıldı.

        Namazın ardından Giritlioğlu'nun cenazesi, kompleksteki Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        67 yaşındaki senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 23 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Dünyada her 3 çocuktan en az 1'i miyop
        Dünyada her 3 çocuktan en az 1'i miyop
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Arsuz'da yeni oluşturulan 20 dekarlık muz serası açıldı
        Arsuz'da yeni oluşturulan 20 dekarlık muz serası açıldı
        Hatay'da Türkiye Diyanet Vakfı Güzel İşler Merkezi hizmete girdi
        Hatay'da Türkiye Diyanet Vakfı Güzel İşler Merkezi hizmete girdi
        İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Hatay'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Hatay'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Hatay'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Hatay'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Hatay'da kumar oynayan 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza verildi
        Hatay'da kumar oynayan 6 kişiye 24 bin 330 lira ceza verildi