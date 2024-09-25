Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi Hatay'da defnedildi

Buradaki cenaze namazına Giritlioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin katıldı.

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