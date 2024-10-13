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        Hatay'da iniş sırasında düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde iniş sırasında yamaç paraşütünün takıldığı çatıdan düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:18
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        Hatay'da iniş sırasında düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde iniş sırasında yamaç paraşütünün takıldığı çatıdan düşen kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre M.B, yamaç paraşütüyle Kapısuyu mevkisinden Çevlik sahili istikametine atladı.

        İniş sırasında yamaç paraşütü Çevlik Mahallesi'ndeki bir evin çatısına takılan M.B, yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düştü.

        Yaralanan M.B, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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