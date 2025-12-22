Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü bahçede yakalandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü saklandığı mandalina bahçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 14:23 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü bahçede yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü saklandığı mandalina bahçesinde yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 19 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis olan A.T'nin, Arpaçiftlik Mahallesi'ndeki mandalina bahçesinde saklandığını belirledi.

        Bahçeyi inceleyen ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı

        Benzer Haberler

        Hatay'da iş yerleri ve park halindeki araçlara taş atan şüpheli yakalandı
        Hatay'da iş yerleri ve park halindeki araçlara taş atan şüpheli yakalandı
        Taşla park halindeki otomobiller ile iş yerlerinin camlarını kırdı
        Taşla park halindeki otomobiller ile iş yerlerinin camlarını kırdı
        Hatay'da firari hükümlü dron destekli operasyonda gizlendiği sazlıkta yakal...
        Hatay'da firari hükümlü dron destekli operasyonda gizlendiği sazlıkta yakal...
        Samandağ ilçesinde polis ekiplerinin bulduğu yaralı köpek barınağa götürüld...
        Samandağ ilçesinde polis ekiplerinin bulduğu yaralı köpek barınağa götürüld...
        Hatay'da deprem kaynaklı personel açığı Kariyer ve İstihdam Merkezi sayesin...
        Hatay'da deprem kaynaklı personel açığı Kariyer ve İstihdam Merkezi sayesin...
        Veteran masa tenisçi Mehmet Kasapoğlu, 50 yıllık deneyimini çocuklara aktar...
        Veteran masa tenisçi Mehmet Kasapoğlu, 50 yıllık deneyimini çocuklara aktar...