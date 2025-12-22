Hatay'da iş yerleri ve park halindeki araçlara taş atan şüpheli yakalandı

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, 4 iş yeri ve 6 aracın camını kıran zanlının B.F. olduğunu belirledi.

Kurtuluş Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde dün gece saatlerinde bazı işletme ve park halindeki araçlara taş atıldı.

