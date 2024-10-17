Hatay'da 100. Yıl Köyü Projesi ilk etap evlerinin anahtarları törenle sahiplerine teslim edildi

Hatay'da depremzedeler için hazırlanan 100. Yıl Köyü Projesi kapsamında tamamlanan 46 evin anahtar teslim töreni yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'daki depremzedelere yuva olması amacıyla inşa edilen 255 evin 46'sının inşa çalışmaları tamamlandı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ), Jandarma Asayiş Vakfı, Gülmek İyileştirir Derneği ve Blocks for Hope gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, ilk anahtarlar üniversitenin Atatürk Konferans Salonu'nda yapılan törenle sahiplerine verildi.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, törende yaptığı konuşmada, depremin özellikle Hataylılarda kalıcı izler bıraktığını söyledi.

Depremlerin ardından görevinin sadece rektörlük olmadığını dile getiren Eren, "Ben depremden bu yana yaptığım işin rektörlük değil bir vatan görevi, ikinci bir askerlik olduğuna inanarak yapmaya çalıştım." dedi.

Projeye destek veren ve törene katılım gösteren herkese teşekkür eden Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu süreçte şunu gördüm, ilk defa tanıştığımız ama sanki doğduğumuzdan bu yana dostluğumuzun devam ettiğini düşünecek kadar güçlü dostluklar kurduğumuz bu projeye gönlünü koyan, yüreğini koyan bir dolu insan tanıdım. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki bize güç ve moral veriyorsunuz."