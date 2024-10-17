Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 100. Yıl Köyü Projesi ilk etap evlerinin anahtarları törenle sahiplerine teslim edildi

        Hatay'da depremzedeler için hazırlanan 100. Yıl Köyü Projesi kapsamında tamamlanan 46 evin anahtar teslim töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 18:12 Güncelleme: 17.10.2024 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 100. Yıl Köyü Projesi ilk etap evlerinin anahtarları törenle sahiplerine teslim edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da depremzedeler için hazırlanan 100. Yıl Köyü Projesi kapsamında tamamlanan 46 evin anahtar teslim töreni yapıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'daki depremzedelere yuva olması amacıyla inşa edilen 255 evin 46'sının inşa çalışmaları tamamlandı.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ), Jandarma Asayiş Vakfı, Gülmek İyileştirir Derneği ve Blocks for Hope gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, ilk anahtarlar üniversitenin Atatürk Konferans Salonu'nda yapılan törenle sahiplerine verildi.

        HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, törende yaptığı konuşmada, depremin özellikle Hataylılarda kalıcı izler bıraktığını söyledi.

        Depremlerin ardından görevinin sadece rektörlük olmadığını dile getiren Eren, "Ben depremden bu yana yaptığım işin rektörlük değil bir vatan görevi, ikinci bir askerlik olduğuna inanarak yapmaya çalıştım." dedi.

        Projeye destek veren ve törene katılım gösteren herkese teşekkür eden Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ben bu süreçte şunu gördüm, ilk defa tanıştığımız ama sanki doğduğumuzdan bu yana dostluğumuzun devam ettiğini düşünecek kadar güçlü dostluklar kurduğumuz bu projeye gönlünü koyan, yüreğini koyan bir dolu insan tanıdım. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki bize güç ve moral veriyorsunuz."

        Eren, yapılan evler sayesinde üniversite personelinin de yaşam ve çalışma koşullarının düzene gireceğini ifade etti.

        Gülmek İyileştirir Derneği Başkanı Aslı Bastıyalı da proje sürecinde kuruluşların desteğinin yanı sıra çocukların harçlıklarından, emeklilerin de maaşlarından destekte bulunduklarına dikkati çekti.

        Projeye destek veren herkese teşekkür eden Bastıyalı, "Bütün bunların olmasının arka planındaki en küçük sebeplerden biri de iyilik elçilerimizdi. İlker Ayrık, Uğur Aslan, Gökhan Çınar, Jehan Barbur bize güvenip sürekli bu projeyi anlatıp, destek isteyip kendi isimlerini de koymasalardı eminim onca öğrenci, emekli insan güvenip projenin arkasında durmazdı." dedi.

        Bastıyalı, projenin 2'nci ve 3'üncü etap çalışmalarını da hızla sürdürdüklerini dile getirdi.

        Törende sunuculuk yapan oyuncu İlker Ayrık da projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından 2 hak sahibine temsili olarak anahtarları verildi.

        Tören sonunda destek sağlayan kuruluşlara, derneklere ve oyunculara plaket takdim edildi.

        Törenin ardından üniversite arazisinde inşa edilen 100. Yıl Köyü evleri gezildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        Hamas'ın lideri Sinwar öldü mü?
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da okul müdürüne silah çeken öğretmenin ifadesi ortaya çıktı
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        2025'te bütçede 2 trilyon lira açık öngörüldü
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        Eşinin fotoğrafını görünce tek yumrukla komaya sokmuştu: Acı haber geldi
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        "Kredi kartından savunma fonu alınmayacak"
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Yenidoğan çetesi iddianamesinde kan donduran detaylar
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçesi yüzde 55 artacak
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Rojin'in internet arama kayıtları ortaya çıktı: Son okuduğu kitap dikkat çekti
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Yere cıva döküldü! Eğitime ara verildi!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Üçlü savunma planı!
        Üçlü savunma planı!
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Birkaç saatliğine Türkiye'ye geldi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Hatay'da temaslarda bulundu
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Hatay'da temaslarda bulundu
        Hatay'da elini kepenk makarasına kaptıran esnaf itfaiye ekiplerince kurtarı...
        Hatay'da elini kepenk makarasına kaptıran esnaf itfaiye ekiplerince kurtarı...
        CHP'li Karasu: Yayladağı Sınır Kapısı, bir an önce açılmalı
        CHP'li Karasu: Yayladağı Sınır Kapısı, bir an önce açılmalı
        Hatayspor, Sivasspor mesaisini sürdürdü
        Hatayspor, Sivasspor mesaisini sürdürdü
        Reyhanlı'da park halindeki otomobil yandı
        Reyhanlı'da park halindeki otomobil yandı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu