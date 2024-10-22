Hatay'da freni arızalanan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
M.İ. yönetimindeki 31 ADM 279 plakalı nar yüklü tır, Girne Caddesi'nde seyir halindeyken freni arızalanınca kontrolden çıktı.
Daha sonra karşı şeride geçen tır refüje devrilerek durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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