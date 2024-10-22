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        Hatay'da freni arızalanan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 09:29 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:41
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        Hatay'da freni arızalanan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        M.İ. yönetimindeki 31 ADM 279 plakalı nar yüklü tır, Girne Caddesi'nde seyir halindeyken freni arızalanınca kontrolden çıktı.

        Daha sonra karşı şeride geçen tır refüje devrilerek durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sürücüyü sıkıştığı araçtan çıkardı.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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