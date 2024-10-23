Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da 3 okulun toplu açılış töreninde konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu an 11 ilin tamamında bitirdiğimiz yatırımlar ve eylül ayına kadar bitireceklerimizle beraber 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız." dedi.

Tekin, Aşağıoba İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen ve hayırsever bir vakıf tarafından yaptırılan 3 okulun açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Depremde ağır kayıpların verildiğini anımsatan Tekin, şöyle devam etti:

"Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yüksek liderliği, milletimizin alicenaplığı, dayanışma duygusuyla beraber bu felaketin yaralarını üzerinden çok zaman geçmeden sardık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eğitim ile ilgili talimatı şu idi; 11 ilin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz derslik sayısından daha fazla dersliğimiz olacak. Şu an 11 ilin tamamında bitirdiğimiz yatırımlar ve eylül ayına kadar bitireceklerimizle beraber 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız." Tekin, Hatay'da da depremlerden önceki derslik sayısının, yüzde 13 daha fazlasına sahip olunacağını söyledi.

Bakanlık olarak kendilerinin de sorumlulukları yerine getirip yaraları sarmak için çaba sarf edeceklerinin altını çizen Tekin, şöyle konuştu: "Tabii bizim Bakanlık olarak depremin yaralarını sarmak açısından yaptığımız şey sadece bina yapmak değil, bu çerçevede çocuklarımızın yaşadığı öğrenme kayıplarından tutun, yaşadıkları psikolojiyi ortadan kaldırmak için yaptıklarımıza kadar öğretmen arkadaşlarımızın yaşadıklarını tolere etmeye kadar bir dizi etkinlik de yaptık. Ama bir şey çok önemli, son günlerde çok tartışma konusu olan; program yani müfredat değişiklikleri de aslında bu konuyla çok yakından ilişkili çünkü biz bu bahsettiğimiz işleri yaparken sadece devlet ya da hükümet olarak yapmadık. Bunları yanımızda bütün bir millet, vatandaşlarımız hep beraber yaptık. Bunun programlarla alakası da şu; bu birliktelik, dayanışma ruhunun gelecek kuşaklara aksettirilmesi için programımızda çok güzel tedbirler aldık. Bu vatanseverlik, milletini sevme, milletin bütün fertleriyle dayanışma içinde olma duygusunu biz gelecek kuşaklarda artarak devam etmesini arzu ediyoruz."

Tekin, çok kadim bir millet ve devlet geleneğine sahip olduklarını söyledi. Bu devlet geleneğinin en temel vasıflarından bir tanesinin, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan, felaketle karşı karşıya kalan devletlere, uluslara ve milletlere hep yardımcı olduklarını vurgulayan Tekin, şöyle devam etti: "Dünyanın neresinde bir felaketle karşı karşıya kalan birileri olsa 'Türkler bize mutlaka yardım gönderecek" felsefesini yerleştirdik. Bunu hamaset dolu bir cümle olarak söylemiyorum, yaptığımız uluslararası görüşmelerde, ziyaretlerde buna benzer önermeleri ve cümleleri çok duyduk. Dolayısıyla 6 Şubat sonrası şöyle bir tablo ortaya çıktı; devlet, millet ve dünyada Türk milletini seven, Türk milletiyle beraber hareket etmek isteyen çok sayıda uluslararası dostlarımız, hep beraber 6 Şubat'ın yaralarını sarmak için çaba sarf ettik. Bugün burada açılış vesilesiyle bir arada olduğumuz hayırseverlerimizi de bu kapsamda görüyorum."

Tekin, etkinlik ve çabaların bütün dünyada ırkçılığın, zulmün, hoşgörüsüzlüğün, düşmanlığın ve fanatizmin egemen olduğu dönemde, bütün dünyaya buradan çok anlamlı bir mesaj vermiş olacaklarını dile getirdi. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve zulme değinen Tekin, "Temel hak ve hürriyetlerinin hiçbirisinin dikkate alınmadığı ve insanların, çocukların, hastaların, yaşlıların, kadınların, hiçbir günahı olmayan masum insanların vahşice öldürüldüğü bir süreci yaşıyoruz." dedi.

Okullarda bu açılış vesilesiyle gösterdikleri birlikteliğin benzeri bir biçimde, dünyada barışın, hürriyetlerin, temel hak ve özgürlüklerin egemen olduğu bir dünya arzu ettiklerinin altını çizen Tekin, herkesin hakkına saygı gösterdiği, onu korumak için çabaladığı bir dünya arzu ettiklerini dile getirdi. Tekin, açılışı yapılan okulların hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da eğitimin önemine değinerek depremden sonraki kısa sürede, yapımı tamamlanan okulları topluca hizmete alımının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Deprem öncesi var olan 1604 eğitim kurumundan 210'unun yıkıldığını hatırlatan Masatlı, şunları kaydetti: "Orta hasar alan 180 eğitim kurumumuzdan 141'inde güçlendirme kararı çıktı. Bu okullarımızın güçlendirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca az hasar alan eğitim kurumlarımızda yürüttüğümüz bakım onarım çalışmaları kapsamında, 6 Şubat'tan bugüne 517 okulumuzun yani 7 bin 430 dersliğimizin çalışmalarını da Allah'ın izniyle tamamladık. Bununla birlikte 6 Şubat'tan sonra 899 dersliğe tekabül eden toplam 118 yeni okulumuzu güçlü devletimizin ve necip milletimizin birlikteliğiyle Hatay'ımızdaki çocuklarımızın hizmetine açtık. Şu anda 15 ilçemizde eş zamanlı olarak 112 yeni eğitim binamızın inşaatları da devam etmektedir. Bu inşaatlarımızın tamamlanmasıyla birlikte ilimiz 1632 yeni dersliğine daha kavuşmuş olacaktır."