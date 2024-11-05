Hatay'da düzenlenen Cumhuriyet konserinde Sinan Akçıl sahneye çıktı
Şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları kapsamında Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sahne aldı.
Şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları kapsamında Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sahne aldı.
Akçıl; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince, Antakya Amfi Tiyatro'da organize edilen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere gelenler, Akçıl'a eşlik etti.
Akçıl, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini topladı.
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