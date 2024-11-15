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        Hatay'da bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Payas ilçesinde bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 01:13 Güncelleme: 15.11.2024 - 01:17
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        Hatay'da bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Payas ilçesinde bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Karşı Mahallesi'nde, bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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