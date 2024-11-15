Hatay'da bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Payas ilçesinde bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Payas ilçesinde bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Karşı Mahallesi'nde, bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.
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