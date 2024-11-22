Belen polisi diş hekimlerini ziyaret etti

Cansever ve diğer ilgililer, diş hekimlerinin Ağız Diş Sağlığı Haftasını kutladı.

İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever ve beraberindekiler Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Belen Devlet Hastanesi'nde görev yapan diş hekimleriyle bir araya geldi.

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