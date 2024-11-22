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        Belen polisi diş hekimlerini ziyaret etti

        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri diş hekimlerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:27
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        Belen polisi diş hekimlerini ziyaret etti
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        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri diş hekimlerine ziyarette bulundu.

        İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever ve beraberindekiler Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Belen Devlet Hastanesi'nde görev yapan diş hekimleriyle bir araya geldi.

        Cansever ve diğer ilgililer, diş hekimlerinin Ağız Diş Sağlığı Haftasını kutladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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