Hatay'da "81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi" kapsamında anaokulu temeli atıldı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay işbirliğiyle hazırlanan "81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi" kapsamında Antakya ilçesinde Tunalar Kızılay Anaokulunun temel atma töreni düzenlendi.

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