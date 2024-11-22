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        Hatay'da "81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi" kapsamında anaokulu temeli atıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay işbirliğiyle hazırlanan "81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi" kapsamında Hatay'ın merkez Antakya ilçesine kazandırılan Tunalar Kızılay Anaokulunun temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 22:27 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:30
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        Hatay'da "81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi" kapsamında anaokulu temeli atıldı
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        Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay işbirliğiyle hazırlanan "81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi" kapsamında Hatay'ın merkez Antakya ilçesine kazandırılan Tunalar Kızılay Anaokulunun temeli törenle atıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay işbirliğiyle hazırlanan "81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi" kapsamında Antakya ilçesinde Tunalar Kızılay Anaokulunun temel atma töreni düzenlendi.

        Tören, Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'nın katılımıyla gerçekleşti.

        Vali Masatlı, anaokulunun çocuklara hayırlı olmasını dileyerek temel atma butonuna bastı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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