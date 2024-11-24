Hatay'da sağanak etkili oldu
Hatay'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hatay'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Antakya ve İskenderun ilçelerinde sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar da yürümekte güçlük çekti.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.
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